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Descendents

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DESCENDENTS не с Oath Keepers!



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DESCENDENTS публично дистанцировались от бывшего представителя Oath Keepers, который давал показания комитету 6 января, будучи в атрибутике группы.

Джейсон Ван Татенхоув был бывшим национальным медиадиректором "Oath Keepers" — радикальной ультраправой антиправительственной группы. Он начал сотрудничать с ними в 2014 году, но сказал, что прекратил, когда услышал от них ложные утверждения о том, что Холокоста не было.

12 июля Ван Татенхоув надел футболку с логотипом DESCENDENTS во время дачи показаний перед комитетом Палаты представителей, расследующим беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, что побудило известную калифорнийскую хардкор-панк-группу выпустить следующее заявление:

«Мы полностью открещиваемся от таких группировок, как "Oath Keepers", и ни в коем случае не оправдываем их ненавистническую идеологию».

We completely disavow groups like the Oath Keepers and in no way condone their hateful ideology.



The Oath Keeper dude testifying in the Jan 6 committee wearing a Descendents shirt is sooooooooooo weird pic.twitter.com/bkzWFFQZON



DidnвЂ™t have Descendents shirt on an Oath Keeper testifying before Congress on my bingo card today. pic.twitter.com/6j6NLII9qJ



Old punk forgets what it means to be punk, joins oath keepers, loves cops. #Jan6thHearings#idontwannagrowup#descendentspic.twitter.com/RDg6QXcvSt






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14 июл 2022
Atheist666
КАЛЛифорнийский панк - такой себе панк, конечно, во всех отношениях.

просмотров: 183

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