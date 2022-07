сегодня



DESCENDENTS не с Oath Keepers!



DESCENDENTS публично дистанцировались от бывшего представителя Oath Keepers, который давал показания комитету 6 января, будучи в атрибутике группы.



Джейсон Ван Татенхоув был бывшим национальным медиадиректором "Oath Keepers" — радикальной ультраправой антиправительственной группы. Он начал сотрудничать с ними в 2014 году, но сказал, что прекратил, когда услышал от них ложные утверждения о том, что Холокоста не было.



12 июля Ван Татенхоув надел футболку с логотипом DESCENDENTS во время дачи показаний перед комитетом Палаты представителей, расследующим беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, что побудило известную калифорнийскую хардкор-панк-группу выпустить следующее заявление:



«Мы полностью открещиваемся от таких группировок, как "Oath Keepers", и ни в коем случае не оправдываем их ненавистническую идеологию».

We completely disavow groups like the Oath Keepers and in no way condone their hateful ideology.















