Новое видео JUNCTION 28



Exist / Forget, новое видео JUNCTION 28, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Before You Drown”.



Трек-лист:



1. Exist / Forget

2. Suffocate

3. Edge Of Hatred

4. Don’t Say

5. Walls







