Новое видео SILENT KNIGHT



"Full Force", новое видео SILENT KNIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Full Force", выход которого намечен на 23 сентября.



Трек-лист:



Blood In The Water

Full Force

The Last Candle Burns

Dark & Mysterious Times

Screaming Eagle

Into Oblivion

Awakening

Create A New World







