Видео с текстом от DRABIK



DRABIK опубликовали официальное видео с текстом к композиции ‘Chain Of Sorrow’, которая включена в новую студийную работу “Mannequin”.



Трек-лист:



Black Hole

Chain Of Sorrow

Mannequin

Lead You On

Lap Of God

Floating

Pray

Parasite

Rough Hands

Sinner’s Pledge







