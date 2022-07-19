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*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Intelligent Music Project

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Музыканты TOTO, RAINBOW, NAZARETH на новом альбоме INTELLIGENT MUSIC PROJECT



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INTELLIGENT MUSIC PROJECT выпустят новую работу, получившую название "Unconditioned", 27 июля. В записи принимали участие Ronnie Romero (Rainbow, MSG), Simon Phillips (Toto, Protocol), Carl Sentance (Nazareth) и другие. В альбом войдёт песня, с которой проект представлял Болгарию на Евровидении.

INTELLIGENT MUSIC PROJECT's Seventh Album To Feature Members Of TOTO, RAINBOW, And NAZARETH




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19 июл 2022
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timekiller61
Хороший проект-кто только из звёзд там ни участвовал-ждём новый альбом!!!!

просмотров: 306

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