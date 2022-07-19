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Музыканты TOTO, RAINBOW, NAZARETH на новом альбоме INTELLIGENT MUSIC PROJECT



INTELLIGENT MUSIC PROJECT выпустят новую работу, получившую название "Unconditioned", 27 июля. В записи принимали участие Ronnie Romero (Rainbow, MSG), Simon Phillips (Toto, Protocol), Carl Sentance (Nazareth) и другие. В альбом войдёт песня, с которой проект представлял Болгарию на Евровидении.







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