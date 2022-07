сегодня



Альбом MAN MUST DIE выйдет на виниле



Innerstrength Records сообщили о планах выпуска виниловой версии альбома MAN MUST DIE "No Tolerance For Imperfection" — пластинка 2009 года впервые будет доступна на таком носителе.







