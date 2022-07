сегодня



Новое видео RHYTHM OF FEAR



"Tears Of Ecstasy", новое видео RHYTHM OF FEAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fatal Horizons", который будет выпущен 14 октября.



Трек-лист:



"Obsolescence"

"Alien Synthesis"

"Disintegration Of Reality"

"Fatal Horizon"

"Atrocities Beyond The Structures Of The Mind"

"Parasomniac"

"Insidious System"

"Self Destructive Brain"

"Dissolution Of Time In Space"

"Simulated Times"

"Tears Of Ecstasy"

"Oath Made In Hell"

