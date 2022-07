сегодня



Видео с текстом от HERIDA PROFUNDA



HERIDA PROFUNDA опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “War On All”, который включён в альбом “Power to the People”, выходящий 22 июля на 7 Degrees Records (Europe), 783 Punx (UK), Wise Grinds Records, Give Praise Records & To Live a Lie (US).



Трек-лист:



01. Power to the People

02. Dirty Hands

03. Wave of Hate

04. Holy Books

05. Prepare to Die

06. Lie

07. 1.3.1.2 Pt. II

08. Scene of Exclusion

09. Hunters will be Hunted

10. D.I.Y.

11. Remembrance Day

12. Homophobic Piece of Shit

13. Lunatics

14. War on All

15. Wasteland







+0 -0



просмотров: 74