Новое видео BANKS ARCADE



"Used", новое видео BANKS ARCADE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Future Lovers", релиз которого намечен на 29 июля.



Трек-лист:



Future Lovers

Freaks

Fake Your Death

Smile

Ether

Spark

Be Someone

Used

System Failed

Trip

Don’t Start

Medicine

Wine







