Новая песня BLACKLAB



"Crows, Sparrows and Cats", новая песня BLACKLAB, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "In A Bizarre Dream", выход которого намечен на 19 августа.



Трек-лист:



Cold Rain

Abyss Woods

Dark Clouds

Evil I

Evil II

Crows, Sparrows and Cats (feat Laetitia Sadier)

Lost

In A Bizarre Dream

Monochrome Rainbow

Collapse

In A Bizarre Dream by BlackLab





