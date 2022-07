сегодня



Новое видео UNTIL I WAKE



"Fake", новое видео группы UNTIL I WAKE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Inside My Head", выход которого намечен на девятое сентября на Fearless Records.



Трек-лист:



The Sacrifice

Forsaken

Fake

Octane

Reasons

hope ur happy

Inside My Head

Still Sinking

Undeserving

Blue Beam

For the Record

Legacy

Marching Forward







