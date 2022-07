сегодня



Новое видео HOLY FAWN



"Dimensional Bleed", новое видео HOLY FAWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dimensional Bleed", выход которого намечен на девятое сентября на Wax Bodega.



Трек-лист:



1. Hexsewn

2. Death Is A Relief

3. Lift Your Head

4. Empty Vials

5. Amaranthine

6. Dimensional Bleed

7. Sightless

8. Voice of Light

9. True Loss

10. Blood Memory







