Новое видео ARMOR FOR SLEEP



"How Far Apart", новое видео ARMOR FOR SLEEP, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Rain Museum", выход которого намечен на девятое сентября на Rude Records/Equal Vision Records.



Трек-лист:



1. The Rain Museum

2. How Far Apart

3. See You On The Other Side

4. World Burn Down

5. In This Nightmare Together

6. New Rainbows

7. I’m Not Myself

8. Whatever Who Cares

9. Rather Drown

10. A Teardrop On The Surface Of The Sun

11. Tomorrow Faded Away

12. Spinning Through Time







