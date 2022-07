сегодня



Новое видео BOSTON MANOR



"Passenger", новое видео BOSTON MANOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Datura", выход которого намечен на 14 октября на SharpTone Records.



Трек-лист:



1. Datura (dusk)

2. Floodlights on the square

3. Foxglove

4. Passenger

5. Crocus

6. Shelter from the rain

7. Inertia







