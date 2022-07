сегодня



Новое видео FREEDOM HAWK



"Age Of The Idiot", новое видео FREEDOM HAWK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Take All You Can", выход которого намечен на 23 сентября на Ripple Music.



Трек-лист:



1. Age Of The Idiot

2. Take All You Can

3. We All Need Rock N’ Roll

4. Seize The Day

5. Never To Return

6. From The Inside Out

7. Skies So Blue

8. Comin’ Home

9. Desert Song







