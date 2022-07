сегодня



Новое видео SUMERLANDS



"Dreamkiller", новое видео группы SUMERLANDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dreamkiller", выходящего 16 сентября на Relapse Records.



Трек-лист:



"Twilight Points The Way"

"Heavens Above"

"Dreamkiller"

"Night Ride"

"Edge Of The Knife"

"Force Of A Storm"

"The Savior’s Lie"

"Death To Mercy"







