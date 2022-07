все новости группы







Новая песня BLEED LIKE MYLEE



"Kiss Of Death", новая песня группы BLEED LIKE MYLEE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nuk Soo Kow", выход которого запланирован на 12 августа.



Трек-лист:



"Kiss Of Death"

"Now Kiki Even Too"

"Kick The Tree"

"Stone City"

"Nuk Soo Kow"







