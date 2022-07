все новости группы







25 июл 2022 : Новое видео PRIMITIVE



сегодня



Новое видео PRIMITIVE



"With The Rats And Snakes" , новое видео группы PRIMITIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "With The Rats And Snakes", выходящего 12 августа.



Трек-лист:



"Curse"

"With The Rats And Snakes"

"Broken Hands"

"The Last Nail"

"God Is Beneath Us"

"Rivers"







