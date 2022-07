все новости группы







20 июл 2022 : Новое видео LUNARIAN



"Dream Catcher", новое видео группы LUNARIAN, в состав которой входит Ailyn, известная по работе с Trail Of Tears, Sirenia, Her Chariot Awaits, Heart Healer и другим, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Burn The Beauty, выходящего девятого сентября на Frontiers:



"Don't Wait Until I'm Gone"

"Dream Catcher"

"Embrace"

"Bleeding Out"

"Embers"

"Burn The Beauty"

"Endless Sleep"

"Invincible"

"Never Ending Circle"

"Scarlet"

"Sacrifice"







