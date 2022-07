21 июл 2022



Новое видео CRYSTAL GATES



“Moonshine & Sorrow”, новое видео CRYSTAL GATES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Torment & Wonder: The Ways Of The Lonely Ones”, выход которого намечен на 29 июля на Wormholedeath.







