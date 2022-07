сегодня



Новое видео NORDIC UNION



This Means War, новое видео группы NORDIC UNION, в состав которой входят вокалист PRETTY MAIDS Ronnie Atkins и лидер ECLIPSE Erik Martensson, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Animalistic, выход которого намечен на пятое августа на Frontiers Music srl:



1. On This Day I Fight

2. In Every Waking Hour

3. If I Could Fly

4. Riot

5. This Means War

6. Scream

7. Animalistic

8. Wildfire

9. Shot In The Dark

10. Last Man Alive

11. King For A Day







просмотров: 137