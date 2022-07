Новое видео HYPNOSAUR

сегодня



"Circle", новое видео группы HYPNOSAUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Doomsday, выходящего осенью на виниле на Revenge of the Bat Records и в цифровом варианте:



“Doomsday”

“The Hole”

“Desert Tornado”

“On The Run (Bang Bang)”

“Circle”

“They Come Out At Night”

“Godfucker”

“Follow/Shadow”

“Heart Of Stone”

“Huisuke”







