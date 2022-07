сегодня



Новое видео THOUGHTCRIMES



“Keyhole Romance”, новое видео группы THOUGHTCRIMES, в состав которой входят бывшие участники DILLINGER ESCAPE PLANЮ, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Altered Pasts, выходящего 26 августа на Pure Noise Records.



Трек-лист:



"Panopticon"

"Mirror Glue"

"Keyhole Romance"

"New Infinities"

"Altered Pasts"

"Dare I Say"

"Hai Un Accendino"

"Conscience On Tilt"

"The Drowning Man"

"Deathbed Confessions"

"Lunar Waves"







