сегодня



Новое видео DEVOUROR



"Oath Of The Devil's Cross", новое видео группы DEVOUROR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Diabolos Brigade, выходящего 30 сентября на Listenable:



"Sebatan 666"

"Oath Of Devil's Cross"

"Vulgar Necrodeath"

"Wrath Angel"

"Twilight Nunbutchery"

"Mantra Kali Kunt"

"Supersonic Satanas"

"Ritualized Debauchery"

"Bestial Deathcult Warfare"

"Death Metal" (Possessed cover)







+0 -0



просмотров: 117