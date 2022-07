сегодня



Гитарист SIX FEET UNDER в GEMATRIA



"Unconquered Sun", новое видео группы GEMATRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gematria II: The Spindle Of Necessity, выходящего 23 сентября:



"Spindle Of Necessity"

"Unconquered Sun"

"The Taming Power Of The Small"

"By Its Own Nature"

"The Elusive One"

"Ritual"

"Reunion In Daylight"

"So Mote It Be"

"Aletheia"







+0 -0



просмотров: 141