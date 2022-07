сегодня



Новое видео LESSMANN / VOSS



Atomic Fire опубликовали официальное видео к новому треку LESSMANN/VOSS, который войдёт в дебютную пластинку "Rock Is Our Religion".



Трек-лист:



01. Medicine Man

02. Smoke Without A Fire

03. Runaway Days

04. Fight For Our Love

05. Take My Heart And Run

06. Slow Dance

07. Rock Is Our Religion

08. Something Is Better Than Nothing

09. Look Around

10. Stay

11. Sister Golden Hair [AMERICA Cover]

12. What Feels Right











+0 -0



просмотров: 60