CASTRATOR в деле!



"Tormented By Atrocities", новое видео группы CASTRATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Defiled In Oblivion, выходящего 29 июля:



"Dawa Of Yousafzai"

"Tormented By Atrocities"

"Befoul My Existence"

"Inquisition Sins"

"Voices Of Evirato"

"Forsaken And Deprived"

"Sinister Mind"

"Purge The Rotten (Ones)"

"Tyrant's Verdict"

"Countess Bathory" (Venom cover)







