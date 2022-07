26 июл 2022



Новое видео THE ERINYES



"Betrayed", новое видео группы THE ERINYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 16 сентября на Frontiers Music Srl:



"Life Needs Love"

"Drown The Flame"

"On My Way To Love"

"Betrayed"

"Death By A Broken Heart"

"Where Do We Go"

"It's Time"

"Someday"

"My Kiss Goodbye"

"Paradise"

"Take Me"

"You And Me Against The World"







