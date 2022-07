сегодня



Новая песня LANGUISH



"Judas Goat", новая песня LANGUISH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Feeding The Flames Of Annihilation", выходящего седьмого октября на Prosthetic Records.



Трек-лист:



1. Manifesto

2. Last Legs

3. Ripped Remains

4. Parasite

5. Poisoned Chalice

6. Judas Goat

7. The Collector

8. Failed State

9. Feeding The Flames

10. Comply Or Die

11. Corporate Dystopia







