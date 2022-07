сегодня



Новое видео BIRTH



"Long Way Down", новое видео группы BIRTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Born".



Трек-лист:



"Born"

"Descending Us"

"For Yesterday"

"Cosmic Tears"

"Another Time"

"Long Way Down"







