Новое видео WARFORGED



"Sheridan Road", новое видео группы WARFORGED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Grove | Sundial", выходящего девятого сентября на The Artisan Era.



Трек-лист:



"No Land Man"

"Hymn Of Broken Teeth"

"Sheridan Road"

"Self Destruct Seminar"

"Bliss Joined To The Bane"

"Burning Days"

"House Of Resentment"

"The Place That Breaks Your Bones"

"Painted Heart"







