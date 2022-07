сегодня



Вышел новый альбом GUNSHINE



GUNSHINE выпустили одноимённый дебютный альбом, который доступен на стриминг-платформах.



Трек-лист:



"Loud"

"Daylight"

"Live Free, Get Wild"

"Wall Said To Call"

"Feel Alright"

"Change Today"

"No Way"

"Playing With Fire"

"Something Real"

"Meet You There"











