сегодня



Новый альбом PULSE выйдет летом



PULSE выпустят новую работу, получившую название "Dragonfly", 12 августа на Dark Star Records.



Трек-лист:



"Perfect Like You"

"Wrecking Ball"

"Wake Up"

"Hollowed (Hollow II)"

"Like A Prayer"

"Pendulum"

"Part Of Me"

"The Wave Between Two"

"Until The Night"

"Rocklahoma"







