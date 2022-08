сегодня



Новое видео SYRYN



"Sink Or Swim", новое видео группы SYRYN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heads Or Tails", выходящего 26 августа.



Трек-лист:



“Surrender”

“‘Til We Drown”

“Walk The Plank”

“Sink Or Swim”

“Madness Becomes Me”

“Fist Full Of Daggers” (feat. Craig Carswell)

“Heads Or Tails”

“Succubus Queen” (feat. Amanda Kiernan)







