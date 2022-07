сегодня



The Mountains Between Us", новое видео CREDIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Vermillion Oceans", выход которого состоялся 22 апреля на Black Lion Records.



Трек-лист:



Tides Disharmonized

Vermillion Oceans

Darkened Fields

The Path

Interhuman Gravity

Autumn’s Spring

Chosen Ordeal

The Mountains Between Us

Tethys

Long Street







