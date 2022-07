сегодня



Новое видео ALIGN THE TIDE



"Unbreakable", новое видео группы ALIGN THE TIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hollow, выходящего 26 августа на Cleopatra Records.



Трек-лист:



"Hollow"

"Alive"

"Judgement"

"Psycho"

"Unbreakable"

"Arise"

"Twisted Caricature"

"The Cost"

"False Existence"

"Silence"







