Новое видео GINGER WILDHEART & THE SINNERS

"Wasted Times", новое видео группы GINGER WILDHEART & THE SINNERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ginger Wildheart & The Sinners", выходящего седьмого октября на Wicked Cool Records.
Трек-лист:
"Wasted Times"
"That Smile"
"Footprints In The Sand"
"Lately, Always"
"Dirty Water"
"Work In Progress"
"Breakout"
"Six Years Gone"
"Not The Staying Kind"
"Code Of The Road"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет