сегодня



Новое видео GINGER WILDHEART & THE SINNERS



"Wasted Times", новое видео группы GINGER WILDHEART & THE SINNERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ginger Wildheart & The Sinners", выходящего седьмого октября на Wicked Cool Records.



Трек-лист:



"Wasted Times"

"That Smile"

"Footprints In The Sand"

"Lately, Always"

"Dirty Water"

"Work In Progress"

"Breakout"

"Six Years Gone"

"Not The Staying Kind"

"Code Of The Road"







+0 -0



просмотров: 105