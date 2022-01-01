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*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Ginger Wildheart & The Sinners

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Новое видео GINGER WILDHEART & THE SINNERS



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"Wasted Times", новое видео группы GINGER WILDHEART & THE SINNERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ginger Wildheart & The Sinners", выходящего седьмого октября на Wicked Cool Records.

Трек-лист:

"Wasted Times"
"That Smile"
"Footprints In The Sand"
"Lately, Always"
"Dirty Water"
"Work In Progress"
"Breakout"
"Six Years Gone"
"Not The Staying Kind"
"Code Of The Road"

GINGER WILDHEART & THE SINNERS - Debut Album Due In October; New Single / Video




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