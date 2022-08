сегодня



Новое видео THOTCRIME



"Rejection Sensitivity Dysphoria", новое видео THOTCRIME, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "D1G1TAL_DR1FT", выход которого намечен на 28 октября.



Трек-лист:



This Isn’t Foundation, Now Give Me Your Skin Please?

There Will Come Soft Rains

Rejection Sensitivity Dysphoria

trust://fall

4V3R4GE_TU35D4Y.exe (ft Aki McCullough)

You’re Like A Black Hole, The Way You Expect My Life To Revolve Around You

Tweet This!

Broken Rib

Critical Codependence (ft diana starshine)

This Is My Breakdown, I Get To Pick The Music (ft Carson Pace)

Central Dogma

MOTHERFUCKER UNLIMITED (ft Kate Davies)

I Couldn’t End Me, So I’d Like To See You Try





