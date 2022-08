сегодня



Кавер-версия IN FLAMES от DYING OATH



DYING OATH представили видео на собственное прочтение хита IN FLAMES "Take This Life", в съёмках которого принимали участие музыканты BLACKWATER DROWNING, CONQUER DIVIDE, THE COURSING, SAVAGE EMPIRE, RAVEN BLACK и других групп.







