4 авг 2022



Новое видео SIX BY SIX



"China", новое видео группы SIX BY SIX, в состав которой входят Ian Crichton (Saga), Nigel Glockler (Saxon) & Robert Berry (3; Emerson, Berry, Palmer), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего 19 августа на InsideOutMusic/Sony Music:



"Yearning To Fly"

"China"

"Reason To Feel Calm Again"

"The Upside Of Down"

"Casino"

"Live Forever"

"The Last Words On Earth"

"Skyfall"

"Battle Of A Lifetime"

"Save The Night"







