сегодня



PREY FOR NOTHING на Wormholedeath



PREY FOR NOTHING заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором десятого сентября будет перевыпущен альбом "Kivshan".



Трек-лист:



"Angels Of Atheism"

"The Sword Devours"

"Ocean Of Tar"

"Each Other's Throat"

"Kivshan"

"The Pinnacle, Pt.1: Peshat"

"The Pinnacle, Pt.2: Remez"

"The Pinnacle, Pt.3: Derash"

"The Pinnacle, Pt.4: Sod"







+0 -0



просмотров: 109