Новая песня THE MARS VOLTA



"Vigil", новая песня группы THE MARS VOLTA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Mars Volta", выход которого запланирован на 16 сентября.



Трек-лист:



01. Blacklight Shine

02. Graveyard Love

03. Shore Story

04. Blank Condolences

05. Vigil

06. Qué Dios Te Maldiga Mí Corazón

07. Cerulea

08. Flash Burns From Flashbacks

09. Palm Full Of Crux

10. No Case Gain

11. Tourmaline

12. Equus 3

13. Collapsible Shoulders

14. The Requisition















