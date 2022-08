все новости группы







8 авг 2022 : Новое видео ETHER COVEN



8 авг 2022



Новое видео ETHER COVEN



"Consequences Of Self (Let The Nails Carve Our Names In Rust)", новое видео группы ETHER COVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Relationship Between The Hammer And The Nail:



“Psalm Of Cancer” feat. Dwid Hellion and Anthony Crupi)

“Afraid & Suffering” feat. Dan Weyandt)

“god Hates Flags” feat. Tarek Ahmed and Anthony Crupi)

“Of Might & Failure” feat. Shane Post

“The Warmth Of Your Bathwater” feat. Anthony Crupi)

“Temple Of Wu”

“Consequences Of Self (Let The Nails Carve Our Names In Rust)” feat. Howard Jones







