8 авг 2022



Видео с текстом от TOXIK



Massacre Records опубликовали официальное видео с текстом к композиции TOXIK "Dis Morta". Этот трек взят из альбома "Dis Morta", выход которого состоялся пятого августа:



"Dis Morta"

"Feeding Frenzy"

"The Radical"

"Power"

"Hyper Reality"

"Creating The Abyss"

"Straight Razor"

"Chasing Mercury"

"Devil In The Mirror"

"Judas"







+3 -0



( 2 ) просмотров: 266