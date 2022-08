сегодня



Новое видео I AM



“Surrender To The Blade”, новое видео группы I AM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Steel", выходящего девятого мая на MNRK Heavy,



Трек-лист:



“The Primal Wave”

“Surrender To The Blade”

“The Iron Gate”

“Eternal Steel”

“Vicious Instinct”

“Infernal Panther”

“Queen Incarnate”

“Heaven On Earth”

“Price Of Pain”

“Eye Candy”

“Manic Cure”







