сегодня



Новый альбом CYMBALIC ENCOUNTERS выйдет осенью



Группа CYMBALIC ENCOUNTERS, в состав которой входят бывшие участники BRAND X John Goodsall (R.I.P.) и Percy Jones, выпустит новую работу, получившую название "Cerulean Cathedral", 16 сентября на CD и в цифровом варианте и 21 октября на виниле.



Трек-лист:



Cerulean Cathedral

The Fallout Shelter at St. Peter’s Sq.

Flight to Catharsis

The Endless Film at the Endless Theater

The Unwelcome Doormat

Lost Shadows

Man with the Changing Face

Polarity

Falling Velocity







+0 -0



просмотров: 102