10 авг 2022 : UNHEALER на Wormholedeath



UNHEALER заключили контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 28 августа состоится релиз альбома "Unhealer".



Трек-лист:



"Stretch This Cold Heart"

"Claimant"

"Sedate Enslave"

"The Stand"

"The Nest"

"Caliphate"

"The Ghost"

"Behavioural Repertoire"

