сегодня



Новое видео TABOO



"Learning To Breathe", новое видео группы TABOO, в состав которой входят Christoffer Stjerne из H.E.R.O. и Ken Hammer из PRETTY MAIDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего девятого сентября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Flames"

"Bleeding"

"Learning To Breathe"

"Demons"

"Into The Sun"

"Powerless"

"It’s About Time"

"See You Again"

"Sensational"

"Daydream"

"In My Head" (Bonus Track)







просмотров: 144