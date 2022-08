сегодня



Новая песня UPON YOUR GRAVE



“Supremacy”, новая песня группы UPON YOUR GRAVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Gold & Decay", выход которого запланирован на седьмое октября.



Трек-лист:



“Revived”

“From Beyond”

“Pandora”

“Supremacy”

“Transcend”







