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âñå íîâîñòè ãðóïïû
Witchslayer
?
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11 àâã 2022
:
Äåáþòíûé àëüáîì WITCHSLAYER äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
ñåãîäíÿ
Äåáþòíûé àëüáîì WITCHSLAYER äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
"Witchslayer", äåáþòíûé àëüáîì ãðóïïû WITCHSLAYER, äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Â àëüáîì âîøëè òðåêè, íàïèñàííûå îðèãèíàëüíûì ñîñòàâîì â íà÷àëå 1980-õ, íî çàïèñàííûå òîëüêî â 2020-õ.
<a href="https://witchslayer.bandcamp.com/album/witchslayer-2">Witchslayer by Witchslayer</a>
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 100
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
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