Äåáþòíûé àëüáîì WITCHSLAYER äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ

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Witchslayer

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"Witchslayer", äåáþòíûé àëüáîì ãðóïïû WITCHSLAYER, äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ íèæå. Â àëüáîì âîøëè òðåêè, íàïèñàííûå îðèãèíàëüíûì ñîñòàâîì â íà÷àëå 1980-õ, íî çàïèñàííûå òîëüêî â 2020-õ.

Chicagoâ€™s WITCHSLAYER Release Debut Album Of â€˜80s Penned Tracks




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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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